Novo regime de impostos diferidos na banca passa à especialidade sem votação 

Os deputados aprovaram hoje por unanimidade o requerimento do PS que passa para comissão parlamentar, sem votação na generalidade, o novo regime proposto pelo Governo sobre ativos por impostos diferidos na banca.

Este novo regime visa fazer a convergência do reconhecimento na contabilidade dos bancos e no sistema fiscal das imparidades para perdas por créditos, o que, segundo disse hoje em plenário o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Mendonça Mendes, "impedirá no futuro a criação novos ativos por impostos diferidos por imparidades de crédito".