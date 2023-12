Oitante entrega 31,8 milhões ao Fundo de Resolução

Leia Também Oitante lucra 64 milhões e paga dividendos de 32 milhões ao Fundo de Resolução

A Oitante fez esta quinta-feira "uma distribuição de reservas no montante de 31,8 milhões de euros" ao Fundo de Resolução, revelou a entidade que dá apoio financeiro às medidas de resolução aplicadas pelo Banco de Portugal.É a segunda vez que o Fundo de Resolução recebe dividendos da Oitante, da qual é acionista única."Em termos agregados, a, dos quais 63,8 milhões de euros foram entregues em 2023", indicou a organização liderada por Luís Máximo dos Santos, notando que "os valores obtidos e a obter pelo Fundo de Resolução em resultado da sua participação de 100% no capital da Oitante contribuirão para a redução dos prejuízos de 489 milhões de euros que este Fundo suportou na resolução do Banif e serão utilizados no reembolso da dívida do Fundo de Resolução, nomeadamente perante o Estado".Neste comunicado, o Fundo de Resolução apresenta ainda "à administração da Oitante e aos demais órgãos sociais, bem como aos seus trabalhadores, renovadas felicitações pelo trabalho desenvolvido e pelos resultados conseguidos ao longo dos últimos anos".Já a Oitante, também em comunicado, salienta que "esta operação representa o alcançar de mais um objetivo resultado da estratégia implementada pela sociedade" e nota que "concluiu com sucesso o pagamento da totalidade do seu empréstimo obrigacionista de 746 milhões de euros, a 30 de junho de 2022, antecipando dessa forma em 3 anos o vencimento do empréstimo obrigacionista previsto para dezembro de 2025, com claros ganhos e poupanças para o acionista.Notícia atualizada com posição da Oitante às 13h10