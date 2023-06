Leia Também Oitante duplica lucros em 2021

A Oitante registou um lucro de 63,8 milhões de euros em 2022, numa melhoria de 165,8% face a 2021, anunciou a instituição em comunicado. O veículo criado para gerir o património do antigo Banif vai distribuir 32 milhões de euros Fundo de Resolução.A instituição beneficiou de alienações de ativos imobiliários que rendeu 74 milhões de euros. Em 2022, três anos e meio antes do vencimento, realizou, a amortização integral de um empréstimo obrigacionista de 746 milhões de euros.Face aos resultados, o veículo decidiu a distribuição de 32 milhões de euros ao Fundo de Resolução, mais do que duplicando os 15 milhões de euros pagos em 2021 por conta dos resultados do ano anterior. No total, a Oitante já pagou 47 milhões de euros em dividendos."Estes resultados foram suportados pelo crescimento dos proveitos e o controlo dos custos operacionais e financeiros, permitindo assim que o capital próprio tenha incrementado 47,3% relativamente ao ano anterior, alcançando o montante de 199 milhões de euros, o qual compara com apenas 50 mil euros à data do início da sua atividade em dezembro de 2015", escreve a instituição.O Fundo de Resolução (FdR), também em comunicado, congratula-se com o resultado e realça que este foi "o sétimo ano consecutivo com resultados positivos. Desde a sua constituição, em dezembro de 2015, a Oitante acumula lucros de 210 milhões de euros".A instituição liderada por Máximo dos Santos sublinha que a amortização antecipada da emissão de 746 milhões de euros em obrigações "extinguiu a responsabilidade do Fundo de Resolução enquanto garante desse financiamento, bem como a responsabilidade do Estado Português, enquanto prestador de uma contragarantia" e recorda que "os valores obtidos e a obter pelo Fundo de Resolução pela sua participação no capital da Oitante contribuirão para a redução dos prejuízos de 489 milhões de euros suportados por este Fundo na resolução do Banif e serão utilizados no reembolso da dívida do próprio Fundo de Resolução, nomeadamente perante o Estado".