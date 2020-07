Oitante lucra 34,5 milhões em 2019. Já pagou 73,3% do empréstimo

Leia Também Fundo imobiliário do Banif já dá dinheiro à Oitante

A Oitante adianta ainda que, com base nos resultados alcançados, "o capital próprio aumentou 44,1% relativamente ao ano anterior, tendo alcançado o montante total de 113,4 milhões de euros".



Já o processo de alienação de ativos imobiliários "atingiu o valor mais alto desde a criação da sociedade, alcançando o montante de 199 milhões de euros, dos quais 71 milhões de euros de ativos diretamente detidos, 14 milhões de ativos da Banif Imobiliária e 114 milhões de euros dos fundos imobiliários", afirma.



Quanto à carteira de crédito, esta registou uma diminuição face à exposição bruta total em 51,8 milhões de euros. Houve ainda reduções de capital dos fundos de reestruturação no montante de 7,7 milhões de euros, acrescenta a entidade.



Oitante muda operador para valorizar "resort" Leia Também