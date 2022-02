"O próximo ministro das Finanças deve entender que nem tudo são números", diz Oliveira e Costa A carregar o vídeo ... Em entrevista ao Negócios e Antena 1, o presidente do BPI traça o perfil do próximo titular da pasta das Finanças. Esse perfil deve obedecer a dois critérios: rigor e ter noção de que tem de trabalhar em equipa com os agentes económicos. Oliveira e Costa considera que João Leão tem a primeira característica, mas recusa dizer se tem a segunda.

João Pedro Oliveira e Costa não tem receio da maioria absoluta do PS. Em entrevista ao Negócios e à Antena 1, afirma que "maioria absoluta não é ditadura" e confessa-se "muito favorável a lideranças claras e políticas claras, e depois estamos cá para avaliar".Explicando que "excessos de compromissos fazem com que as coisas não avancem", o presidente do BPI faz uma analogia marítima para explicar essa ideia: "Num barco manda o capitão", argumenta. O gestor afirma não ver "como é que, de cada vez que tenho de fazer uma manobra, tenho de perguntar a toda a gente se posso virar para a esquerda e para a direita".Questionado sobre a possibilidade de o capitão dar ordens erradas, é perentório: "despede-se o capitão", garante. Esse capitão deve, no entanto "ouvir, dialogar e depois tomar uma decisão".Sobre o próximo governo, e desafiado a traçar um perfil para o próximo titular da pasta das Finanças, Oliveira e Costa argumenta que terá de ser alguém "altamente rigoroso no controlo das finanças públicas, muitíssimo firme", características que, na opinião do CEO do BPI, João Leão terá tido: "acho que aconteceu com o atual ministro".O líder da instituição financeira acrescenta, no entanto, "outra vertente, que é perceber que somos uma equipa e nem tudo são números. Também há pessoas no fim da linha, também há empresas no fim da linha". Oliveira e Costa recusa dizer se o atual ministro satisfaz este segundo requisito e acredita que há pessoas em Portugal que preenchem o perfil. Mas antecipa-se à pergunta óbvia e avisa: "não vou dizer nomes".