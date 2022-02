O presidente do BPI admite que o caso Rendeiro provoca danos de imagem ao setor financeiro.Em entrevista o Negócios e Antena 1, João Pedro Oliveira e Costa afirma que processos como o do antigo presidente do BPP "minam por completo" a imagem da banca e avisa que Rendeiro "já causava muitos danos" quando estava à frente da instituição que fechou as portas há mais de dez anos.Oliveira e Costa entende que "para quem estava minimamente atento", Rendeiro "não era propriamente o melhor exemplo de conduta". O CEO do BPI recorda que os bancos têm o "dever fiduciário" perante quem neles confia: "nós guardamos as poupanças das pessoas, por isso não nos podemos esconder. Quando as coisas correm bem, aqui estou, e se as coisas não correm bem, também tenho de estar aqui, ou noutro local, não aqui se calhar noutro local para assumir as responsabilidades", sublinha."Esse", continua, "é um aspeto fundamental, como qualquer cidadão minimamente correto, com caráter e com coluna vertebral".