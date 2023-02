Openbank eleva taxas de juro de conta poupança

Além do Openbank, a Caixa Geral de Depósitos (CGD) lançou hoje um novo depósito a prazo com uma taxa de juro de 2,1%, seguindo o Santander e o Montepio, que também anunciaram na semana passada aumentos nos juros.









O Openbank, um banco digital detido pelo Grupo Santander, elevou esta segunda-feira a taxa de juro da sua conta poupança Open para até 2,75% nos primeiros 6 meses, numa tentativa de ganhar atratividade com a média das taxas de juro dos depósitos em Portugal perto de 0.A rentabilidade da conta poupança Open – que não tem taxas, comissões e envolve transferências gratuitas para países da União Europeia em euros – subirá para 2,75% de 2% nos primeiros 6 meses do ano, abrangendo montantes até 10.000 euros.Após esse período, também haverá um aumento em relação à percentagem de agora: de 0,01% para 0,60% de taxa anual nominal bruta (TANB), para montantes até 100.000 euros, de acordo com o banco numa nota de imprensa.Além disso, "os clientes que já tenham investimentos de ou que invistam mais de 10.000 € no serviço de investimento automatizado Robo-Advisor, a remuneração será de 1,05% na sua Conta Poupança Open para saldos de até 100.000 euros", indica o banco.Os depósitos, em Portugal, têm vindo a perder atratividade, uma vez que a sua taxa de juro é quase nula. Segundo o Banco de Portugal, a média desta, em território nacional, atingiu 0,35% em dezembro, o que pode estar a levar os bancos a elevar estas taxas.