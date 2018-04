Oposição prepara lista única contra Tomás Correia no Montepio

As listas derrotadas pela equipa de Tomás Correia nas eleições para a liderança da Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG) estão em conversações com alguns dissidentes da equipa em funções com o objectivo de construir uma lista credível e capaz de o derrotar em Dezembro.





A notícia é avançada pelo Público, que explica que os contactos se intensificaram nas últimas semanas. Entre os protagonistas estão os rostos das listas que foram derrotadas em 2015, quando Tomás Correia obteve o apoio de 61% dos 57,8 mil associados: António Godinho (ex-trabalhador do Montepio), Bagão Félix (ex-ministro das Finanças), Eugénio Rosa (economista ligado ao PCP) e Manuel Rogério (reformado do Montepio).





De acordo com o mesmo jornal, a intenção é atrair apoiantes, numa administração dividida. De um lado estão Carlos Beato (ex-autarca do PS), Virgílio Lima (quadro do Montepio) e Tomás Correia. Do outro estão Miguel Coelho (quadro do Montepio e antigo vice-presidente do Instituto da Segurança Social, nomeado pelo anterior Governo) e Fernando Ribeiro Mendes (antigo secretário de Estado do PS).





Todos quererão travar a degradação financeira do grupo, limpando o balanço de activos deficitários. Aí se enquadra a venda do Montepio Seguros, incluindo a Lusitania Vida, a Lusitania não Vida e a N Seguros, mas não a sociedade gestora do fundo de pensões (a Futuro).