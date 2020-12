Pagamentos eletrónicos disparam para dois mil milhões de euros em dezembro

O chamado "novo normal", com o distanciamento social e a limitação do contacto físico com objetos e superfícies impostos pela pandemia, está a produzir um aumento exponencial dos meios de pagamento eletrónicos.

A "fintech" EuPago fez as contas e concluiu que as transações efetuadas por meio eletrónico deverão atingir os dois mil milhões de euros em dezembro deste ano - cifra que, a concretizar-se, traduzir-se-á num crescimento da ordem dos 20% face ao mesmo mês do ano passado.

"Considerando o impacto do fator pandémico no crescimento do comércio eletrónico e as boas práticas de pagamentos incutidas pelos mercados financeiros, estimamos um aumento de 20% do volume transacionado que se traduzirá em, aproximadamente, dois mil milhões de euros", avança Mónica Pedro, diretora financeira da EuPago, em comunicado.

"Isto leva-nos a crer que, perante todas as adversidades, os vários agentes económicos estão a conseguir dar resposta às necessidades com resiliência, eficiência e segurança e isso está a refletir-se, claramente, no aumento do volume de transações de ‘e-commerce’ desde o início da pandemia", explica a gestora da mesma "fintech".

Analisados os dados de transações pagas por Multibanco e MB Way nos meses de novembro e dezembro dos três anos anteriores, a EuPago registou que, em 2019, no Multibanco, o volume de transações aumentou em média cerca de 4.7% no mês de dezembro em comparação com o mês anterior, sendo que o valor máximo registado foi de 9.4% nesse ano, com o valor médio de cada transação a passar de 108,4 euros em 2017 para 117,6 euros em dezembro do ano passado, o que significa um aumento de cerca de 3,2% face a novembro de 2019.

"Estes resultados foram acompanhados pelo aumento do número de transações de aproximadamente 1,44% nos meses de dezembro de 2017, 2018 e 2019", realça a EuPago.

Já nas transações pagas por MB Way, a mesma "fintech" registou que "o cenário é idêntico", apontando também para "um aumento de 6,8% do número de transações no mês de dezembro dos últimos três anos, em que o volume transacionado aumentou, em média, 2,11% e o valor médio de cada transação passou dos 29,7 euros em dezembro de 2017 para os 36,43 euros em dezembro de 2019".