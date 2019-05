Parparticipadas vende Efisa por 27 milhões ao IIBG

A Parparticipadas anunciou, em comunicado à CMVM, que foi esta quinta-feira celebrado um contrato de compra e venda de ações, destinado à venda da sua participação de 100% no capital social do Banco Efisa - banco de investimento que o Estado herdou com a nacionalização do BPN - por 27 milhões de euros.

A venda à adquirente IIBGroup Holdings WLL (IIBG), do Bahrain, fica condicionada à obtenção das necessárias autorizações dos reguladores competentes. "Com esta transação, dá-se continuidade ao processo de venda das participações sociais que foram transferidas do Banco Português de Negócios, S.A. para o Estado Português em fevereiro de 2012", acrescenta o documento. Esta venda da Parparticipadas, liderada por Bruno Castro Henriques, não foi concretizada à primeira tentativa. O processo foi lançado em 2015 e houve mesmo um vencedor: a Pivot. Mas o processo acabou por cair. O Expresso tinha já avançado que o banco de investimento tinha sido vendido ao grupo IIBG por 27 milhões de euros.