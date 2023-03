Presidente do maior acionista do Credit Suisse demite-se por "razões pessoais"

O presidente do Saudi National Bank (SNB)– que detém a participação maioritária de 9,9% no capital do Credit Suisse – demitiu-se.





Em comunicado, Ammar Al Khudairy, invoca "razões pessoais". O responsável estava na liderança do banco saudita desde o seu início, quando em 2021 resultou de uma fusão entre o Commercial Bank e o Samba Financial Group. A liderança será, para já, ocupada pelo vice-presidente executivo, Talal Ahmed Al Khereiji.





Envolto em graves problemas financeiros e de imagem, o Credit Suisse sofreu uma queda de 24% numa única sessão na bolsa de Zurique, depois deAl Khudairy ter garantido, em entrevista à Bloomberg TV, que não iria investir mais na entidade bancária para limpar as suas contas.





Mais tarde, o agora ex-presidente do SNB tentou acalmar os ânimos, afirmando que o "pânico" que tinha sido criado em torno do banco suíço era "injustificado" e que nunca houve conversações entre as duas entidades sobre a necessidade de "assistência" ao banco europeu.





Já após o anúncio do acordo tendo em vista a compra do Credit Suisse pelo UBS, o SNB voltou a entrar em cena para revelar que o seu crescimento em 2023 não será afetado pela aquisição.





O SNB explicou, em comunicado, que a variação do valor deste investimento "constitui menos de 0,5% do total dos ativos" do banco saudita, avaliado em 945.000 milhões de riais (237.151 milhões de euros).





O banco saudita tornou-se o maior acionista do gigante suíço, na sequência do aumento de capital realizado o ano passado.



Durante esta segunda-feira, as ações do Credit Suisse valorizam 0,29% para 0,7614 francos suíços, enquanto os títulos do UBS deslizam 0,96% para 17,095 euros.