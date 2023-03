Supervisor suíço admite avançar com processos contra o Credit Suisse

Os administradores do Credit Suisse podem vir a ser alvo de processos pelo supervisor suíço – Finma – por gestão negligente do risco no banco, sendo que ainda é uma "questão em aberto".





A indicação foi avançada este domingo pela presidente da autoridade de supervisão helvética numa entrevista ao jornal suíço NZZ am Sonntag, referindo uma cultura de desresponsabilização no banco. "O Credit Suisse tinha um problema cultural que se traduzia na falta de responsabilização", afirmou a presidente da Finma, Marlene Amstad, ao jornal, citada pela Bloomberg. "Muitas vezes não era claro quem era responsável por quê. Isso favoreceu uma gestão negligente dos riscos", disse.





A decisão de avançar com processo contra o banco é "uma questão em aberto", acrescentando que "todas as opções estão a ser exploradas".





A autoridade de supervisão suíça está a ser muito criticada pela forma como geriu o processo e sob escrutínio para se saber se poderia ter agido mais cedo, evitando o desfecho com a aquisição por parte do UBS. Amstad rejeitou as críticas de passividade, lembrando os seis processos que foram abertos contra o banco nos últimos anos.



Na véspera desta entrevista, a ministra suíça das Finanças afirmou que nacionalizar o banco seria um erro e que o Credit Suisse não teria durado nem mais um dia se não fosse decidida a intervenção no passado fim de semana.