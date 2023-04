USB deverá cortar entre 20 e 30% dos trabalhadores após compra do Credit Suisse

Leia Também UBS repesca Ermotti como CEO para gerir aquisição do Credit Suisse

A compra do Credit Suisse pelo UBS, que será feita por aproximadamente 3 mil milhões de euros, deverá levar a um corte que pode atingir quase um terço dos trabalhadores do novo gigante bancário que resultar da fusão.A informação está a ser avançada pelo jornal suíço Tages-Anzeiger, que se baseia nas declarações de um gestor do UBS que não identifica.Citado pela agência Reuters, o jornal helvético dá conta de que o banco pode cortar cerca de 11 mil empregos só na Suíça. Mas não só, porque o banco de investimento também deverá ser afetado nos EUA. No total, entre os dois países, estarão em causa entre 20 a 30% dos funcionários do novo grupo.O acordo para a compra do Credit Suisse foi alcançado depois da intervenção do governo suíço, do banco central e do regulador do mercado do país, para evitar o descalabro no seu sistema financeiro e problemas maiores a nível global.No entanto, como recorda a Reuters, a criação deste novo gigante também deixa algumas preocupações, tendo em conta que passa a gerir ativos equivalentes a quase 1,5 biliões de euros (mais de sete vezes o PIB anual português), empregando 120 mil colaboradores em todo o mundo.