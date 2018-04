Provedor da Misericórdia do Porto é porta-voz de Rio mas entidade vai investir no Montepio

"Uma coisa não tem nada que ver com a outra", responde António Tavares ao Público, em relação à aplicação de 10 mil euros da Santa Casa do Porto e o facto de ser porta-voz de Rui Rio. A entidade teve prejuízos de 5,7 milhões em 2017.

António Tavares é o nome escolhido pelo presidente social-democrata, Rui Rio, para o porta-voz da Solidariedade e Bem-Estar no seu "governo sombra". Só que António Tavares é, também, provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto, que vai investir 10 mil euros na Caixa Económica Montepio Geral. E o Partido Social Democrata tem-se mostrado contra o investimento da misericórdia de Lisboa na instituição financeira.

"Uma coisa não tem nada que ver com a outra. A oposição do PSD é sobre a entrada da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa no Montepio", reage António Tavares em declarações ao Público, na edição desta terça-feira, 3 de Março. Tavares é porta-voz do "ministério" liderado por Silva Peneda.



Ainda Rui Rio era candidato à liderança do PSD, em oposição a Pedro Santana Lopes, e já se manifestava contra a operação de entrada da Misericórdia de Lisboa no Montepio, mas mostrando oposição ao uso de dinheiros de apoios sociais na banca.



"Se eu sou crítico à forma como tivemos de usar dinheiro público dos nossos impostos para tapar erros cometidos na banca, menos posso aceitar que aquela parte do dinheiro público que é destinada ao combate à pobreza, a fazer misericórdia, esteja disponível para ir meter no sistema bancário", afirmou Rio em Janeiro. Já na presidência, Rio continua na oposição ao negócio.





"Se eu sou crítico à forma como tivemos de usar dinheiro público dos nossos impostos para tapar erros cometidos na banca, menos posso aceitar que aquela parte do dinheiro público que é destinada ao combate à pobreza, a fazer misericórdia, esteja disponível para ir meter no sistema bancário"" Rui Rio

6 de Janeiro de 2018

10 mil euros no Montepio

Apesar da posição do partido, ao Público, o líder da Misericórdia do Porto reitera que vai haver um investimento de 10 mil euros na Caixa Económica Montepio Geral. "É menos que o valor de um carro utilitário", compara.

Já no início do ano passado, Tavares havia já dito, em entrevista à Renascença, que "o envolvimento financeiro das misericórdias é muito difícil de materializar". "Não me pronuncio sobre a Misericórdia de Lisboa, mas as outras misericórdias só [poderão avançar] com posições muito residuais, em que todas juntas não terão grande expressão", disse, na altura.

Neste momento, a accionista única da caixa económica é a Montepio Geral – Associação Mutualista, que tem concordância do conselho geral para alienar até 2% do seu capital a entidades da economia social. De qualquer forma, como as posições serão simbólicas – a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa é a mais agressiva no investimento, prevendo ficar com 1% do capital e investir cerca de 18 milhões de euros –, a venda não deverá chegar a essa percentagem.

A dimensão do envolvimento da Misericórdia do Porto não é novidade. Ao Dinheiro Vivo, António Tavares tinha já dito que se trataria sempre de um "investimento simbólico". "Mais do que dinheiro, implica vontade de contribuir para o sucesso da criação de um verdadeiro banco da economia social, que possa ajudar à afirmação do terceiro sector e para a necessária solidez de uma economia que cria emprego", explicou o responsável, o que vai em linha com António Tomás Correia, líder da mutualista, que tem dito que é mais uma operação emocional que financeira.





Prejuízos de 5,4 milhões em 2017

Este investimento é feito depois de um ano negativo para a Misericórdia do Porto. No ano passado, a entidade obteve prejuízos de 5,4 milhões de euros, um número que compara com perdas de 1,5 milhões em 2016, segundo o relatório e contas relativo ao ano passado, disponibilizado no site oficial.

O activo da instituição ficou em 249 milhões de euros no final do ano, face a um passivo de 82 milhões, gerando capitais próprios de 167 milhões, aquém dos 174 milhões em 2016.



Não há qualquer referência ao negócio que envolve a caixa económica.