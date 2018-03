Provedor da Santa Casa: Entrada no Montepio vai custar até 40 milhões

Miguel Baltazar

O provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) confirmou a entrada no capital do banco Montepio. Esta operação vai ficar fechada por um valor até 40 milhões de euros. Em entrevista à rádio TSF e ao Diário de Notícias, Edmundo Martinho disse que a entidade "entrará numa dimensão que está em linha com aquilo que foi a própria decisão da Associação Mutualista que decidiu autorizar a direcção da Associação Mutualista a alienar até 2% do seu capital, ou seja, estamos a falar de uma coisa que anda entre os 30 e os 40 milhões de euros e a Santa Casa seguramente que entrará com uma parte desse valor". A SCML vai entrar acompanhada com outras misericórdias e IPSS neste negócio."Estamos a falar de uma percentagem que andará nos 3% ou 4% no máximo dos activos da Santa Casa, o que significa dizer que é muito seguro do ponto de vista do investimento, que não põe em causa nenhum dos investimentos avultadíssimos que temos previstos para Lisboa", afirmou Edmundo Martinho. Em 2016, os activos da SCML rondavam os 743 milhões de euros.Estes valores estão assim distantes dos 200 milhões que foram noticiados anteriormente. "Foram-se fazendo sucessivas afirmações sobre montantes. Falava-se de 200 milhões de euros, falava-se sei lá de quê. Nós fomos mantendo sempre aqui na Santa Casa um silência prudente sobre isto. E porquê? Porque é o tipo de intervenção que exige muita ponderação, muita prudência e muito estudo", explicou na entrevista à TSF/DN.O proveder sublinhou que o negócio "não é apenas uma intervenção" e reforçou que vai ficar fechado "por uma percentagem muito baixa dos nossos activos, que era a preocupação de muitas pessoas e compreensível".