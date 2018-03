Com a entrada da Santa Casa no capital do Montepio, Edmundo Martinho deverá assumir o cargo de administrador não-executivo, aguardando-se apenas a luz verde do Banco de Portugal.

Quanto ao peso que terá no capital, ainda se desconhecem os valores. O semanário diz que a participação da Santa Casa no capital do banco deverá rondar 1%. Certo, para já, é que a Haitong continuará a trabalhar com a Santa Casa, confirmou o Negócios.







O provedor da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa deverá ser um dos administradores não-executivos do Montepio. A informação foi avançada este sábado pelo semanário Expresso e confirmada pelo Negócios. Edmundo Martinho ainda recebeu luz verde do Banco de Portugal porque o seu nome foi proposto mais tarde.Já Carlos Tavares recebeu autorização do regulador para ser presidente do Conselho de Administração (chairman), cargo que acumulará, por enquanto, com o de presidente executivo (CEO). Dentro de seis meses deverá ser nomeado o CEO, altura em que também entrarão na administração do banco Edmundo Martinho e os restantes membros que ainda aguardam aval do Banco de Portugal.A participação do provedor da Santa Casa na administração do banco é a consequência da entrada da instituição social no Montepio. Isso mesmo foi confirmado ao Expresso por fonte oficial da mutualista: "confirmamos a entrada no capital da Caixa Económica Montepio Geral, com intenção de contribuir directamente para um projecto mobilizador na área da economia social".