Banco polaco detido pelo BCP com prejuízo de 290 milhões de euros

O Millennium Bank, detido pelo BCP, reportou um prejuízo de 508,9 milhões de zloty (111,10 milhões de euros à taxa de câmbio atual) no quarto trimestre e de 1,33 mil milhões de zloty (cerca de 290 milhões de euros) em 2021. O resultado negativo compara com lucros de 23 milhões de zloty (5,02 milhões de euros) registados na totalidade do ano passado.





No quarto trimestre, o banco assumiu 732 milhões de zlotys (159,82 milhões de euros) relacionados com crédito hipotecário, valor ampliado para 2,3 mil milhões de zloty (500 milhões de euros), no acumulado de todo o ano de 2021.





A receita obtida com juros aumentou 23%, em termos homólogos, para 767 milhões de zloty (167,45 milhões de euros), enquanto as receitas obtidas com comissões subiram 11% para 214,3 milhões de zloty (46,79 milhões de euros).



O relatório e contas do banco sublinha que o número de processos individuais relativos a contratos de crédito "chegou a 11.070 no final de dezembro de 2021, contra 9.664 no final de setembro de 2021". Por sua vez as sentenças desfavoráveis à instituição financeira detida pelo BCP continuaram.





Há uma semana, o banco detido pelo BCP anunciou que constituiu provisões de 661,8 milhões de zlotys (cerca de 144,5 milhões de euros) para acautelar riscos relacionados com empréstimos em moeda estrangeira, antecipando resultados negativos no último trimestre de 2021.





A administração do Bank Millennium, que é detido em 50,1% pelo banco português, chegou então a admitir que em resultado deste nível de provisões esperava "um resultado líquido negativo no quarto trimestre de 2021". O banco explicou na altura que a operação "reflete a continuação das tendências negativas nas decisões judiciais, a entrada de novos processos judiciais e as alterações na metodologia de avaliação de risco do banco".





Os créditos em moeda estrangeira (que o Bank Millennium deixou de conceder em 2008) têm levado à constituição de provisões desde 2019, ano em que o Tribunal de Justiça Europeu determinou que os clientes dos bancos polacos podem pedir aos tribunais que os contratos de crédito à habitação em francos suíços sejam convertidos para a moeda local.