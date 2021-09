BCP renova máximos de junho após acordos na Polónia. Ações disparam 20% numa semana

As ações do BCP estão a reagir positivamente à notícia que a divisão do banco na Polónia conseguiu chegar a acordo com cerca de 8% dos clientes que tinham créditos em francos suíços, reduzindo o número de casos em litigância contra o Bank Millennium. Para o CaixaBank/BPI, esta notícia é "positiva" para o banco, que continua a reforçar a escalada iniciada na semana passada. Em seis sessões, os títulos escalam mais de 20%.





O BCP segue a valorizar 2,62% para 0,1487 euros, o valor mais elevado desde meados de junho passado. O banco português continua, assim, a destacar-se em bolsa, elevando para 20,5% a valorização acumulada desde a passada segunda-feira.





Esta subida ocorre depois de ontem as ações já terem escalado 40%, depois de ter sido noticiado que o banco polaco do BCP conseguiu chegar a acordo com cerca de 8% dos clientes (4.000 contratos) que tinham créditos em francos suíços e que estavam a processar a instituição.





Num comentário a esta notícia, os analistas do CaixaBank/BPI consideram que este desenvolvimento é "positivo", realçando ainda que o banco consegue fechar estes acordos com condições mais favoráveis que as propostas pelo regulador do país. O BCP já tinha avançado que estava a trabalhar para chegar a acordo com os clientes fora dos tribunais.





Até ao final de junho, o banco tinha outros 3300 contratos em negociação e mais 8600 a aguardar o início do processo.





Além da intensificação dos esforços do banco para resolver a situação na Polónia associada à conversão de créditos em francos para a moeda local, o zloty, o banco tem ainda sido animado pela divulgação de notas de "research".





Na semana passada, o CaixaBank/BPI melhorou a avaliação do banco de 17 para 18 cêntimos, enquanto a recomendação passou para "comprar", do anterior nível "neutral". Além das novas previsões, o banco incluiu o BCP na lista de ações preferidas. No mesmo "research", o analista Carlos Peixoto realçava que "preço das ações do BCP tem falhado em refletir a melhoria do sentimento na Polónia".