Quem decide subir juros "são os bancos": setor reage ao apelo do governo espanhol

As instituições financeiras espanholas já começaram a reagir ao apelo da vice-primeira-ministra do país, Nadia Calviño, para que a banca comece a refletir a política monetária do BCE, subindo os juros pagos pelos depósitos.





O presidente do conselho de administração do CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, sublinhou, citado pelo El Economista, que "quem tem que tomar as decisões em termos de preços são os bancos", em função das suas estratégias e do estado do mercado.





Além disso, José Ignacio Goirigolzarri deu a sua opinião pessoal sobre os depósitos, defendendo que estes não são os melhores produtos de poupança a longo prazo.





Além do presidente do CaixaBank, também o CEO do banco, Gonzalo Gortázar, defendeu que "a remuneração dos depósitos em Espanha se vai adaptando" ao novo contexto de aperto monetário, mas que cada território tem o seu contexto.





O executivo explicou ainda que a banca espanhola tem um baixo nível de rentabilidade. Por sua vez, César González-Bueno, CEO do banco Sabadell, frisou que a subida dos juros dos depósitos vai chegar, mas apenas quando o mercado assim o ditar.





"Não é o instrumento mais moderno nem o mais eficaz, mas evidentemente que tem uma procura que vai ser uma parte relevante no conjunto do passivo bancário", começou por referir César González-Bueno, citado pelo diário espanhol. Porém, "com todo o respeito para com a vice-primeira-ministra, não será por ela o dizer" que os juros dos depósitos vão subir, mas sim "por competência" dos bancos face ao mercado, acrescentou.