Radiografia dos bancos até setembro em 12 gráficos

Os cinco maiores bancos nacionais - Caixa Geral de Depósitos (CGD), BCP, BPI, Santander Totta e Novo Banco - assistiram a uma descida dos resultados líquidos nos primeiros nove meses do ano. No conjunto destas instituições recuaram perto de 12%. E tudo por causa do banco liderado por António Ramalho, que agravou os prejuízos em quase 40%.