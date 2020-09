Ramalho nega vendas à Lone Star, Máximo não é Sherlock Holmes

Os presidentes do Novo Banco e do Fundo de Resolução tentaram, durante mais de oito horas, esclarecer se as vendas de imóveis foram realizadas à pressa e a partes relacionadas à Lone Star.

Ramalho nega vendas à Lone Star, Máximo não é Sherlock Holmes









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.