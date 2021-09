Regulador alemão multa tecnológico N26 em 4,25 milhões de euros

O regulador financeiro alemão BaFin multou o neobank N26 em 4,25 milhões de euros por atrasos na divulgação de atividade suspeita, no âmbito da política de combate à lavagem de dinheiro. A coima - apresentada em junho - reporta aos anos de 2019 e 2020 e foi já totalmente paga.



"A multa foi paga integralmente pelo N26 Bank GmbH a 14 de julho de 2021 e todos os processos relacionados com o caso foram encerrados. No início deste ano, implementámos todas as medidas para melhorar os relatórios de atividades suspeitas", indica o banco online.



A coima diz respeito a menos de 50 relatórios de atividades, e espera-se que, em breve, o BaFin torne o processo público. "A N26 leva muito a sério a sua responsabilidade na luta contra a crescente ameaça do crime financeiro global e na prevenção da lavagem de dinheiro", sublinha o comunicado.



O BaFin apertou o controle depois do colapso da Wirecard no ano passado. A fintech de pagamentos alemã, fundada em 1999, entrou em falência com cerca de 3,5 mil milhões de euros em dívida. Em maio, o N26 recebeu ordens do regulador para implementar medidas internas para prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.



"Com a crescente importância do online, tomámos várias medidas e estabelecemos estruturas e processos que atendem aos mais altos padrões de prevenção de crimes financeiros para lidar com esta ameaça global. O N26 vai continuar a investir na manutenção e melhoria desses padrões para nos preparar para o futuro, trabalhando em estreita colaboração com as autoridades reguladoras, financeiras e de investigação responsáveis," afirma a instituição.



O N26 é um neobank alemão, fundado em 2013 por Valentin Stalf e Maximilian Tayenthal e tendo o primeiro produto sido lançadono início de 2015. Em 2016, recebeu um investimento de 10 milhões de euros da Valar Ventures, capital de risco cofundada por Peter Thiel, ex-Paypal. Atualmente, o N26 tem mais de sete milhões de clientes em 25 mercados e emprega mais de 1.500 funcionários em oito escritórios.