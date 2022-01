Deutsche Bank denuncia gestor por suspeita de pagamento indevido

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Deutsche Bank viu-se obrigado a alertar o regulador financeiro alemão, BaFin, nos termos da lei germânica de combate e prevenção de crimes de corrupção, depois de ter encontrado um caso de um pagamento de 160 mil euros. O executivo envolvido defendeu-se, afirmando que tal não passava da compra de um carro.





Asoka Wöhrmann, então responsável pelo departamento de gestão de riquezas pessoais do Deutsche Bank na Alemanha, recebeu o dinheiro em 2018 de Daniel Wruck, diretor da Ice Field Dry Ice Engineering de acordo com os documentos entregues pelo banco alemão ao supervisor e a que o Financial Times (FT) teve acesso.





Além de comunicar a transação, o Deutsche Bank abriu uma investigação interna sobre o assunto, de acordo com duas fontes próximas da instituição financeira, contactadas pelo diário britânico.



A operação ocorreu em setembro de 2017, mas só foi comunicada no final de 2018. Confrontados pelo FT, ambos os executivos explicaram que o caso não passou de uma entrega de dinheiro para que Wruck comprasse um novo Porsche Panamera em nome do amigo Wöhrmann.





Leia Também Deutsche Bank condenado a coima de 8,66 milhões de euros por falhas com Euribor

"Foi uma transação realizada no âmbito de uma amizade, paralela à relação de clientela e que nada tem haver com esta. Wöhrmann apenas transferiu o dinheiro, para que concretizasse a operação", explicou o advogado do gestor alemão.





Mais tarde, em julho de 2017, Wruck enviou um email à concessionária e pediu o dinheiro de volta já que o carro era para o amigo e este tinha mudado de ideias, ainda que no pedido inicial nunca tenha feito referência a esse detalhe.





No momento desta compra, Wruck e Wöhrmann estavam envolvidos em negociações relativas a uma joint venture sobre a Auto1 FinTech, uma startup financiada pelo banco alemão.





Leia Também Regulador alemão multa tecnológico N26 em 4,25 milhões de euros

O pagamento de Wruck a Wöhrmann foi considerado suspeito pela unidade de crimes financeiros do Deutsche Bank, pelo que o departamento reportou a situação à Unidade de Inteligência Financeira da Alemanha (UIF), que por sua vez entregou o caso ao BaFin, de acordo com quatro pessoas familiarizadas com o assunto. Tanto a UIF como o BaFin se recusaram-se a comentar o caso.