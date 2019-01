Bruno Simão

O relatório da auditoria à Caixa Geral de Depósitos é, segundo Paulo Macedo , "substancialmente diferente" da versão que Joana Amaral Dias distribuiu pela imprensa.A informação dada pelo presidente da Caixa à presidente da Comissão de Orçamento e Finanças foi hoje divulgada aos deputados no início da reunião daquela comissão por Teresa Leal Coelho Segundo fontes da comissão ouvidas pela Sábado, Paulo Macedo terá ainda dito a Leal Coelho que a versão agora divulgada é de junho de 2017 e corresponde a uma versão preliminar a que só a auditora teve acesso e que não está em poder da CGD.O relatório entregue pela CGD à PGR conterá, por isso, informações muito diferentes daquelas que foram divulgadas com base no documento distribuído por Joana Amaral Dias.Face a isto, os deputados ouvidos pela Sábado consideram ainda mais urgente que o relatório final da auditoria seja entregue ao Parlamento.O pedido já foi feito à PGR, mas o Parlamento ainda não teve resposta da instituição liderada por Lucília Gago.Amanhã, está marcado pelo CDS um debate de atualidade no Parlamento sobre a auditoria à CGD.