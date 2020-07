Revolut alia-se a marcas para dar descontos e recompensas

A Revolut acaba de lançar uma plataforma de recompensas para os clientes portugueses. Nela, os utilizadores vão ter acesso a descontos especiais e ofertas de cashback com várias marcas, desde que escolham o cartão Revolut para pagar as respetivas compras.



Os parceiros da Revolut em Portugal são dezenas de marcas, tanto nacionais como internacionais, que incluem a LEV, Lanidor, Dott, Nike, Farfetch, Samsung, Eleven Sports ou Bolt. Ao mesmo tempo, a empresa financeira quis integrar marcas portuguesas emergentes, entre as quais a EatTasty, Barkyn, Urban Foods, DiVERGE Sneakers e Isto. As marcas aliadas movem-se portanto em setores diversos, que abarcam o turismo e viagens, alimentação, bem-estar, compras e entretenimento.





Há dois principais tipos de recompensas disponíveis, descontos e cashback. Os descontos garantem, tipicamente, uma poupança imediata na loja do parceiro em questão, quando pagando através do cartão Revolut. Os clientes devem aceder ao site do retalhista através do link fornecido na app Revolut, introduzir o código de desconto fornecido e pagar com o seu cartão Revolut. Com a opção de cashback, os clientes que efetuarem uma compra no site do parceiro através do link fornecido, vão receber uma percentagem do valor da compra que fizeram, desde que o pagamento seja feito com o cartão Revolut e a oferta ainda esteja ativa.Para já, os descontos diretos podem ir até aos 50% sob artigos em saldos, e existe também a oferta da primeira viagem em serviços de transporte. Contudo, as ofertas vão variando ao longo do tempo e são limitadas.Para a Revolut, esta é também uma forma de garantir "apoio às marcas portuguesas numa fase crítica para a criação de riqueza no país e assim contribuindo com este estímulo adicional para a economia nacional".