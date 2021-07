Ricardo Salgado goza férias de luxo após falhar julgamento

O antigo presidente do BES foi fotografado a passear na Sardenha com a família após ter faltado a uma sessão do julgamento.



... Ricardo Salgado, ex-presidente do BES , está a passar férias em família na ilha italiana de Sardenha, avança o Correio da Manhã.



O antigo banqueiro recusou ir ao Campus de Justiça, em Lisboa, onde está a ser julgado por três crimes no âmbito da Operação Marquês, sustentando a decisão com a lei aprovada durante a pandemia, que permite a um arguido com mais de 70 anos recusar comparecer em tribunal.



