Salgado quer livrar-se da Operação Marquês pagando para não ir a julgamento

Ricardo Salgado estará a tentar não ir a julgamento na Operação Marquês, na qual é acusado de três crimes de abuso de confiança. Propõe, segundo noticia o Correio da Manhã, pagar os 10,7 milhões de euros que a acusação diz ter desviado no BES, no âmbito deste processo.E propõe-se pagar com bens que estão congelados pela Justiça.Segundo o CM, Salgado quer utilizar o seu património arrestado pela Justiça - pensão de 1,5 milhões; contas bancárias na Suíça de 8,5 milhões, bens móveis de 726 mil euros além das cauçoes que prestou –para fazer o pagamento.Num requerimento a Carlos Alexandre, a defesa de Salgado pede a revogação das cauções que prestou nos casos Monte Branco e Universo Espírito Santo. E o descongelamento de outros bens.A defesa de Salgado alega que não há qualquer perigo que justifique a caução.O Ministério Público tem agora de se pronunciar e só depois Carlos Alexandre decidirá. Ainda assim, a última palavra +é do coletivo de juízes presidido por Francisco Henriques que está a julgar o caso.