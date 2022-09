Salgado e ex-gestores vão pagar coimas de 7,8 milhões

É mais um processo que chega ao final no caso BES: Ricardo Salgado, dois ex-administradores do banco e um antigo quadro da Espírito Santo Financial Group (ESFG) vão ter mesmo de pagar os 7,8 milhões de euros a que foram condenados no âmbito da impugnação do processo de contraordenação do Banco de Portugal e cuja sentença foi definida pelo Tribunal da Relação em fevereiro deste ano. O Tribunal Constitucional rejeitou

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...