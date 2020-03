Santander dá 50 mil euros para compra de máscaras para profissionais de saúde

O Santander doou 50 mil euros para a compra de 50 mil máscaras P2 para profissionais de saúde, informou esta quarta-feira o banco.

De acordo com o comunicado, o Santander juntou-se ao movimento tech4COVID19 no apoio ao Projeto Material Hospitalar. Este projeto visa a angariação de equipamentos de proteção individual, ventiladores e testes de despiste à covid-19 para os profissionais de saúde.

O Santander indica que "nesta fase vai contribuir com um apoio de 50 mil euros" para a aquisição de 50 mil máscaras P2.

"Este projeto está a ser conduzido em coordenação com vários intervenientes na saúde, como o Infarmed, as Administrações Regionais de Saúde, Associação Nacional de Farmácias, Laboratório de Estudos Farmacêuticos e o apoio oficial das Ordens dos Médicos, dos Farmacêuticos e dos Enfermeiros", assinala o banco.

O Projeto Material Hospitalar "é um dos maiores projetos dentro do movimento tech4COVID19, formado por um grupo de start-ups tecnológicas portuguesas, do qual fazem parte mais de 250 empresas de áreas diferentes e mais de 3700 pessoas, com o objetivo comum de criar soluções para ultrapassar os desafios e carências que a sociedade enfrenta face à pandemia do coronavírus", refere ainda o Santander.

Adicionalmente, o banco informa que se associou à "campanha de angariação de fundos Unidos por Portugal da SIC e da Federação Portuguesa de Futebol". Sendo que "os fundos obtidos através desta ação e geridos pela SIC Esperança destinam-se à aquisição de material hospitalar (máscaras e proteção individual para profissionais de saúde, ventiladores e testes de despiste à covid-19) e equipamentos de proteção individual (máscaras e gel desinfetante) para organizações sociais em maior necessidade".