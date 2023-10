Santander regista lucros de 8,1 mil milhões de euros até setembro

Leia Também Portugal contribui com 604 milhões para lucro do Santander. Margem financeira duplicou

O Banco Santander anunciou esta quarta-feira em comunicado enviado à espanhola Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que obteve lucros de 8.143 milhões de euros até setembro de 2023, o que representa um aumento de 11% face aos primeiros nove meses de 2022.No que diz respeito ao terceiro trimestre do ano, os lucros do banco ascenderam a quase três mil milhões de euros, mais 20% em relação ao período homólogo.A instituição financeira atribui estes resultados ao "forte crescimento das receitas, especialmente na Europa e no México, o que permitiu neutralizar o já esperado aumento das provisões". A margem financeira aumentou 16%, devido ao crescimento da atividade dos clientes, cujo número aumentou em nove milhões (para um total de 166 milhões), e a "sensibilidade positiva" do crédito à subida das taxas de juro na Europa e no México.A receita aumentou 13% para os 43,1 mil milhões de euros, graças ao crescimento nestas regiões e especialmente nos negócios globais e as receitas relativas a comissões bancárias aumentaram 6%."Alcançámos mais um trimestre recorde, com um aumento de 17% no lucro por ação e um retorno de 14,8%.Temos nove milhões de novos clientes, a receita cresceu 13% e estamos a progredir na simplificação dos nossos negócios. Este ano, já aumentámos o dividendo em 39%. Tenho plena confiança que conseguiremos cumprir os objetivos para 2023", disse Ana Botín, presidente de Banco Santander.De acordo com o mesmo comunicado, "a força dos resultados refletiu-se no aumento da rentabilidade e do valor para os acionistas, com um retorno de 14,8% (+1,3 pontos percentuais) e um lucro por ação de 48 cêntimos, o que indica uma subida de 17%". Quanto ao valor tangível por ação chegou a 4,61 euros no final do terceiro trimestre."Tendo em conta o dividendo pago em maio, depois dos resultados de 2022, face ao dividendo que será pago em novembro, o valor gerado para os acionistas equivale a mais de 8.000 milhões de euros", refere o comunicado.Em setembro, o banco anunciou o pagamento de um dividendo provisório de 8,10 cêntimos, o que representa um aumento de 39% face ao ano passado.