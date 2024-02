Sindicatos criticam prémio até 1.250 euros no BPI: é "esmola" que "gera desigualdade"

Leia Também BPI dá bónus de 700 a 1.250 euros aos trabalhadores

O bónus que a administração do BPI decidiu atribuir aos trabalhadores é criticado por dois sindicatos.O banco anunciou o pagamento aos funcionários um complemento extraordinário no valor de 700 a 1.250 euros (em função do vencimento) mas o Sindicato dos Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB) não ficou convencido, considerando que o prémio é injusto e desequilibrado. Em comunicado, a organização sindical afirma que o complemento "gera desigualdade entre trabalhadores no ativo e reformados".Citado no mesmo documento, Paulo Gonçalves Marcos, presidente do SNQTB, afirma que "é no âmbito da negociação coletiva que os direitos dos trabalhadores são defendidos [...] com solidez, segurança e sem discricionariedade". O sindicato "lamenta que o BPI desvalorize a negociação coletiva como via efetiva e justa para a atualização das remunerações e pensões, dando antes prioridade a um pagamento único e excecional, sem repercussão futura e de natureza discriminatória".Já o Sindicato dos Trabalhadores da Atividade Financeira (SINTAF) qualifica a medida como "esmola". "O BPI prepara-se para dar uma ajudinha aos trabalhadores que têm salários baixos, reconhecendo que o problema existe, mas não é com ajudinhas pontuais que o problema se resolve. É com aumentos efetivos dos ordenados para que esses trabalhadores e suas famílias possam ter uma vida digna".O SINTAF critica também a proposta "miserável" de aumentos de 2% feita pelo BPI.