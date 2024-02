BPI dá bónus de 700 a 1.250 euros aos trabalhadores

Leia Também BPI negociou prestação fixa em 400 créditos à habitação

O BPI vai atribuir um complemento extraordinário aos trabalhadores do banco. O bónus será variável em função do salário e abrange todos os funcionários cuja remuneração fixa anual não ultrapasse os 40 mil euros.O banco vai pagar 1.250 euros a quem tem(o equivalente a cerca de 14 ordenados de 1.785 euros brutos mensais).O escalão seguinte, para remunerações fixas anuais entre 25 mil e 30 mil euros, recebeOs salários anuais entre 30 mil e 40 mil euros recebem, e quem ganha acima daquele valor não tem direito ao complemento."A medida acrescenta-se a outras iniciativas aplicadas regularmente nos últimos anos", enfatiza a comissão executiva liderada por João Pedro Oliveira e Costa num comunicado interno ao qual o Negócios teve acesso."São elegíveis para este complemento todos os colaboradores do banco à data do processamento (previsto para 19 de fevereiro), desde que tenham sido admitidos, em regime de contrato de trabalho (a termo ou por tempo indeterminado), até 30 de setembro de 2023. Nos casos dos colaboradores admitidos em 2023 o valor será proporcional ao tempo trabalhado", detalha a comunicação.A administração acrescenta que a medida "cujo processamento, previsivelmente, acontecerá no mês de março".