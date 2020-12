Société Générale vai encerrar 600 agências até 2025 para aumentar rentabilidade

O Société Générale (SocGen) da França anunciou esta segunda-feira (dia 7 de dezembro) que irá iniciar a sua estratégia para aumentar a rentabilidade, fundindo as suas duas redes de bancos. Esta medida leva ao encerramento de 600 das suas 2.100 agências até 2025, segundo a CNBC.





As baixas taxas de juros continuam a prejudicar as receitas provenientes dos empréstimos, minimizando as margens de lucro do terceiro maior banco francês. Com esta união das duas redes de agências bancárias, o Société Générale estima economizar mais de 350 milhões de euros já em 2024 e quase 450 milhões de euros em 2025.





Este plano custará entre 700 a 800 milhões de euros, de acordo com o SocGen. "A quantidade de sinergias previstas pela administração está de acordo com as nossas expectativas, todavia os custos de reestruturação são maiores dos que antecipamos", salientaram os analistas do UBS numa nota citada pela CNBC.





Os credores europeus têm vindo a reduzir, com o passar dos anos, o seu número de agências, apesar de sindicatos e políticos se apresentarem contra esta prática. O número de agências bancárias na União Europeia passou de cerca de 238 mil em 2008 para 174 mil em 2018, de acordo com os dados da Federação Bancária Europeia.





Na Alemanha, o Deutsche Bank e o Commerzbank anunciaram também cortes significativos nas suas agências este ano. O Deutsche Bank pretende encerrar cerca de um quinto dos seus balcões.





A pandemia da Covid-19 acelerou a digitalização dos bancos em toda a Europa. O SocGen pretende também fortalecer os seus serviços digitais Boursorama, que tem como meta alcançar os 4,5 milhões de clientes este ano.