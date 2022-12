Sonae e Banco CTT anunciam divórcio para final do próximo ano

Leia Também Sonae troca Banco CTT por Bankinter para crédito ao consumo

A Universo, empresa na área dos serviços financeiros da Sonae, e o Banco CTT reviram os termos do acordo de parceria, que será cessado a 31 de dezembro do próximo ano, informaram esta terça-feira, em comunicados à CMVM, a Sonae e os CTT.O acordo tinha sido comunicado ao mercado a 1 de abril de 2021.Assim, "está previsto que a exposição líquida do Banco CTT a cartões de crédito Universo se venha a reduzir gradualmente durante o próximo ano e que no fim de 2023 o Universo venha a assegurar a compra das exposições existentes nessa altura".De acordo com a Sonae, "este acordo visa, nomeadamente, proteger o cliente final, mantendo-se o Universo como único ponto de contacto, emitente e concedente de crédito".