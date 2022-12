Sonae troca Banco CTT por Bankinter para crédito ao consumo

Leia Também Sonae e Banco CTT anunciam divórcio para final do próximo ano

A Universo, empresa de serviços financeiros da Sonae, estabeleceu um acordo de princípio com o Bankinter Consumer Finance para a criação de uma "joint-venture" em partes iguais para o crédito ao consumo, anunciou esta terça-feira a empresa liderada por Cláudia Azevedo.O anúncio surge logo após a Sonae ter comunicado à CMVM que irá cessar a 31 de dezembro do próximo ano a atual parceria da Universo com o Banco CTT.A Sonae refere que a nova "joint-venture" cria "um operador líder em crédito ao consumo em Portugal" e que "as partes vão continuar a trabalhar na conclusão da transação, a qual incluirá uma due diligence bilateral, a negociação de contratosvinculativos e as necessárias aprovações regulatórias".A Universo conta, segundo a Sonae, "com mais de um milhão de clientes e uma carteira de crédito de aproximadamente 400 milhões de euros".Em comunicado enviado ao Negócios, João Dolores, CFO da Sonae, afirma que "o princípio de acordo agora firmado com o Bankinter tem a ambição de alavancar este trajeto de sucesso para constituir um operador líder no crédito ao consumo em Portugal".