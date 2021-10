Suspender um processo de Salgado abre caminho para todos os outros

A defesa de Salgado requereu a suspensão do julgamento que decorre no âmbito da Operação Marquês, argumentando que o antigo banqueiro é inimputável por sofrer de Alzheimer. Se o pedido não for atendido, a defesa quer, no mínimo, a suspensão de qualquer pena.

