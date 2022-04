Tomás Correia condenado em novo processo pelo Banco de Portugal

O antigo presidente do Montepio, Tomás Correia, foi condenado pelo Banco de Portugal a uma coima de 70 mil euros, num novo processo de contraordenação, segundo noticia esta sexta-feira o Expresso. Em causa estarão investimentos do banco em títulos ligados à ex-Portugal Telecom em março de 2014.O supervisor liderado por Mário Centeno considerou que os investimentos não estavam devidamente contabilizados. A condenação do Banco Montepio e do ex-administrador Jorge Barros Luís -- em 475 mil euros e 50 mil euros, respetivamente -- já tinham sido tornadas públicas pelo Banco de Portugal por se tratarem de infrações especialmente graves, explica o semanário.A infração (inadequação do sistema de controlo interno) que levou à condenação de Tomás Correia não se incluía neste grupo pelo que não era ainda conhecida. De acordo com o Expresso, o gestor recorreu da decisão em Tribunal, estando as primeiras sessões agendadas para o início de maio, depois da justiça dar por concluído o julgamento do cartel da banca.