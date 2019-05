O atual presidente da Associação Mutualista Montepio Geral e antigo administrador da CGD diz ter saído do banco estatal por não concordar com o rumo que a política de crédito da instituição financeira estava a tomar.

Tomás Correia, administrador da Caixa Geral de Depósitos (CGD) até 2003, diz ter saído do banco estatal por não concordar com a política de crédito que estava a ser adotada, nem com a estratégia para a atividade internacional.