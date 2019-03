Totta não se vai opor ao pedido do Novo Banco mas quer saber destino da quantia

O CEO do Santander, Pedro Castro Almeida, critica o ruído que se tem gerado à volta do pedido do Novo Banco, que veio requerer mais 1,15 milhões ao Fundo de Resolução que lhe serve de garantia desde a venda ao Lone Star – quantia para a qual as instituições financeiras, nas quais se inclui o Santander, vão contribuir. A única questão que defende que deve ser clarificada é o destino dado a essa quantia.





"A questão que deve ser analisada é não tanto como é que estes créditos inicialmente foram dados mas qual é o destino deste dinheiro", disse o CEO do Santander, à margem do evento de inauguração do novo espaço do banco, o Work Café. O presidente executivo defendeu que "não podemos, cada vez que é requisitado mais dinheiro, levantar este broá".





O Santander sublinha que é necessário "ter a certeza" que a gestão do dinheiro em causa "está a ser bem feita" e ressalva: "não há nada que me leve a crer até à data que assim não o é".





Questionado acerca de uma possível ação, a par com as restantes instituições do setor que são afetadas pela medida, Castro Almeida rejeita. "Se tivéssemos tomado essa decisão, já a teríamos tomado. A nossa posição foi não fazer nada", remata, para depois acrescentar: "Já me queixei. Não me vou queixar agora mais". Isto, apesar de reconhecer que se sente prejudicado "desde o início", mas não hoje em particular, após o pedido do Novo Banco.





Em relação ao possível impacto da ativação da garantia na imagem do setor bancário português, Castro Almeida desvalorizou, dizendo acreditar que "lá fora não chegam 99% destas notícias". Lamentou ainda as questões de perceção "antigas", numa altura em que diz que está a ser feito um "trabalho importante" no setor.





O Novo Banco, após revelar os prejuízos de 2018, pediu 1,15 mil milhões de euros ao Fundo de Resolução, superando os 850 milhões que estavam previstos no Orçamento do Estado – uma quantia comparticipada pelas instituições financeiras, que integram o fundo. No ano anterior, Fundo já tinha entregado 792 milhões de euros para cobrir necessidades nos ativos do Novo Banco integrados no Mecanismo de Capitalização Contingente.





De acordo com o jornal Público, as instituições bancárias já começaram a questionar os montantes pedidos pelo Novo Banco ao Fundo de Resolução, pois este mecanismo só deveria ser acionado em casos pontuais e extremos e a generalidade dos bancos está a registar melhorias, ao contrário do reportado pelo Novo Banco.





Na apresentação de contas, o banco nascido da resolução do BES revelou um prejuízo de 1,41 mil milhões de euros no ano passado e reviu em alta perdas de 2017 para 2,3 mil milhões de euros, mais mil milhões do que o divulgado anteriormente.