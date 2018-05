Tranquilidade vende participação na Europ Assistance Portugal

A Seguradoras Unidas, que integra a Tranquilidade, vendeu a sua participação na Europ Assistance Portugal ao Europ Assistance Group (EAG), que passa a ser detentora da totalidade do capital da empresa que actua na área da assistência em viagem e automóvel.

Em comunicado, a Seguradoras Unidas, detida pela Apollo, assegura que, apesar desta alteração na estrutura do capital da Europ Assistance Portugal, a relação entre as duas empresas não sofre nenhuma alteração, "ficando garantida a manutenção da forte parceria comercial até agora desenvolvida".

A operação que, segundo a Seguradoras Unidas, estava planeada há muito tempo, permitirá à empresa focar-se no desenvolvimento da sua actividade principal, a área seguradora.

Para o grupo Europ Assistance, que opera em Portugal há 25 anos, a aquisição "reforça a aposta estratégica do grupo" no país, segundo um comunicado da empresa divulgado esta terça-feira.

"Esta operação confirma o compromisso do grupo com Portugal. Além disso, reforça as participações importantes nas filiais do Brasil, Chile e Argentina. Sendo a América Latina um mercado estratégico para o nosso Grupo", afirma o CEO do grupo Europ Assistance, Antoine Parisi, citado no comunicado.