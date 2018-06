Tranquilidade lança seguro de protecção contra doenças oncológicas

A seguradora Tranquilidade anunciou esta quarta-feira, 20 de Junho, que vai lançar o seguro Vida Mais Vencer com o objectivo de proteger os clientes que venham a sofrer de alguma doença oncológica, segundo adianta um comunicado da empresa.





O seguro Vida Mais Vencer contempla um valor de 100 mil euros. A seguradora garante ter o montante disponível a partir do momento do diagnóstico da doença.

O seguro dá aos clientes "liberdade para utilizar o capital da forma que quiser, designadamente no tratamento, no apoio financeiro à família, equilibrar contas ou, entre outros, realizar tratamentos estéticos", de acordo com o comunicado.