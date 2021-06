Tribunal incapaz de cobrar 3,2 milhões de euros a banqueiros

João Rendeiro, Paulo Guichard e Salvador Fezas Vital, todos ex-administradores do BPP, cujas coimas ascendem a 1,5 milhões de euros, um milhão de euros e 700 mil euros, respetivamente, refere o jornal.

ribunal da Relação de Lisboa confirmou a decisão do Tribunal da Concorrência no processo de contraordenação do Banco de Portugal aberto em 2013. A 14 de maio, os três ex-banqueiros foram condenados a penas de prisão efetiva no âmbito de um processo-crime do BPP relativo a branqueamento de capitais e fraude fiscal e, a 25 de maio, o tribunal fez nova tentativa.

O Tribunal da Concorrência de Santarém está há seis anos a tentar executar 3,2 milhões de euros em dívidas a três ex-banqueiros do Banco Privado Português (BPP), aplicadas pelo Banco de Portugal, avança o Correio da Manhã , esta segunda-feira.Em causa estãoAs multas estão por cobrar desde 2015, quando o TA Concorrência questionou o Tribunal Criminal se era possível "autorizar a transferência de ativos líquidos daqueles autos para estes, de modo a aqui se obter o pagamento das coimas dos arguidos".