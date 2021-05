O processo BPP e o que ele nos diz do BES

O dr. João Rendeiro, ex-presidente do Banco Privado Português, foi condenado a 10 anos de prisão. Mas não foi só ele. Outros administradores do banco foram também condenados: Salvador Fezas Vital levou nove anos e seis meses, Paulo Guichard foi condenado à mesma pena e Fernando Lima sai com pena de seis anos de prisão.