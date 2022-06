​Unicâmbio ganha braço alemão

A Unicâmbio iniciou operações na Alemanha sob a marca UCambio. A operação foi revelada nesta terça-feira pelo administrador Paulo Jerónimo.A entrada no mercado alemão aconteceu em Setembro de 2021, quando assumiu a anterior rede da Western Union, que decidiu sair do negócio do retalho e convidou a marca portuguesa a ficar com ela.Para trás ficaram os mercados da França e Áustria, de onde a Western Union também saiu, convidando a Unicâmbio a tomar conta das respetivas redes. A empresa portuguesa preferiu ficar apenas na Alemanha.A Unicâmbio iniciou operações em Berlim, Munique e Colónia com 32 agências e quase 150 pessoas, passando no total a dar trabalho a 450 funcionários.O responsável revelou também que a empresa deverá em 2022 regressar a resultados próximos dos de 2019, ano em que obteve um lucro de 1,3 milhões de euros. Em 2020 o resultado foi simétrico: 1,3 milhões negativos. Em 2021 o resultado voltou a ser positivo, embora marginal: 300 mil euros.