Unicredit analisa fusão com Société Générale

O presidente executivo do Unicredit está a explorar a ideia de uma fusão com o rival francês há vários meses, revelam fontes ao Financial Times.

O italiano Unicredit está a explorar a possibilidade de uma fusão com o francês Société Générale, revela o Financial Times esta segunda-feira, 4 de Junho. O jornal adianta que o presidente executivo do banco italiano, Jean-Pierre Mustier, tem estado a analisar este cenário há vários meses, segundo fontes próximas do processo.

Nesta altura não foi feita qualquer abordagem formal a esta fusão, mas os gestores do Société Générale também já estarão a estudar uma fusão entre os dois bancos.