Valor dos créditos em moratória cai para 36,8 mil milhões de euros até julho

Esta variação, refere, "resulta do decréscimo tanto dos empréstimos concedidos a particulares como a sociedades não financeiras", que diminuíram 200 e 500 milhões de euros, respetivamente.Já os empréstimos das sociedades não financeiras em moratória decresceram em todos os setores de atividade, totalizando, no final de julho, 21,8 mil milhões de euros.

"Os dados hoje publicados indicam que, no final de julho de 2021, o montante global de empréstimos abrangidos por moratórias era de 36,8 mil milhões de euros", refere o regulador num comunicado . Ou seja, menos 700 milhões de euros em comparação com o mês de junho.

assegurou esta terça-feira, em declarações à TSF, que não há motivo para uma "ansiedade social" relativamente ao fim das moratórias do crédito à habitação e de outros créditos pessoais."Dos números que são públicos – quer quanto aos montantes envolvidos, quer quanto ao andamento da economia e das condições sociais (v.g., desemprego) –, das medidas anunciadas pelo Governo e do que têm sido as referências públicas de responsáveis bancários, não parece existir fundamento para uma ansiedade social generalizada à volta do fim das moratórias", de acordo com a associação que representa a banca nacional.(Notícia atualizada com mais informação.)