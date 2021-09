Centeno quer "clarificar completamente" apoios após fim das moratórias

O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, alerta para a importância de aplicar um regime de apoios claro após o fim das moratórias bancárias, que entram esta quarta-feira no último mês e num período de prepração para a transição. Em entrevista ao Eco, o banqueiro central diz confiar na capacidade dos bancos de cumprirem as responsabilidades devidas na identificação e acompanhamento dos clientes em dificuldades, bem como na procura de soluções.