Vasco Orey: Relatório da EY "contém realidades alternativas das quais são extraídas conclusões"

Vasco Orey, ex-diretor responsável pela Direção de Gestão de Risco (DGR) da Caixa Geral de Depósitos, garante que a entidade que liderava apenas apresentava os pareceres de risco relativamente às operações, não participando na tomada de decisão, tal como a EY adianta no seu relatório.

"O relatório da EY contém realidades alternativas das quais são extraídas conclusões", afirmou Vasco Orey aos deputados na comissão parlamentar de inquérito à gestão da CGD, criada depois de uma auditoria da EY ter revelado que o banco público concedeu créditos mesmo perante o parecer desfavorável da Direção de Risco.

De acordo com o ex-diretor, "há aqui três dimensões que estão no relatório", nomeadamente uma "afirmação que é feita de que a DGR participou na decisão das operações de crédito". Vasco Orey diz "não conseguir encontrar suporte factual para ela". E garante que a independência da direção nunca esteve em causa, negando o que foi referido pela auditora na análise a 16 anos de gestão do banco estatal.

"Não sendo a DGR totalmente independente do processo de decisão de crédito, nem tendo políticas de referência contra as quais pudesse validar o cumprimento pelas áreas de crédito, ficou com o seu estatuto de função de gestão de riscos enfraquecido", de acordo com a auditoria da EY.

"Este relatório que estamos a ver acusa a DGR de não ser independente na emissão de pareceres porque pertence a um órgão de decisão quando a DGR não participava até 2010 neste órgão de decisão para novo crédito", reforça o ex-diretor do risco da CGD.

O documento refere ainda que, "entre 2001 e 2008, o CRO [Chief Risk Officer], na função de Diretor Central da DGR, participava diretamente nas decisões de crédito que respeitassem ao 4º escalão de decisão de crédito".

Sobre o cargo que é referido, Vasco Orey diz que "enquanto estive na CGD não tive conhecimento de ser nomeado CRO", garantindo que "tudo o que está aqui em relação ao CRO é realidade virtual".





Estas declarações são feitas depois de outros ex-responsáveis da CGD terem também criticado o relatório da EY. Foi o caso de Eduardo Paz Ferreira, ex-presidente da comissão de auditoria da CGD, que considerou que a auditoria da EY incorre em "contradição grave" sobre a atuação dos órgãos de fiscalização.

"O relatório de auditoria é insuficiente e descuidado", afirmou durante a sua audição na segunda comissão parlamentar de inquérito à gestão da CGD. Para o ex-presidente da comissão de auditoria da Caixa, a auditoria "não favorece a constituição dos factos, incorrendo em contradição grave sobre a atuação dos órgãos de fiscalização".

Manuel de Oliveira Rego, antigo Revisor Oficial de Contas da CGD, também disse "não ter sido contactado pela EY" para a elaboração da auditoria entre 2000 e 2015.

Direção de Risco "defendeu" os pareceres nos conselhos

"Os senhores já falaram, agora nós decidimos." Esta foi uma das frases que marcou Vasco Orey enquanto esteve na CGD e terá sido dita pela administração numa das reuniões dos conselhos de crédito na qual foram discutidos os créditos que seriam concedidos pelo banco. O ex-diretor não se recorda, contudo, é que empréstimo é que estaria em causa nesse momento.