Venda da mega carteira de malparado da LX Partners em risco

A venda da mega carteira de malparado no valor de 4,2 mil milhões de euros do fundo LX Partners poderá estar em risco. Segundo o Jornal Económico, o negócio é condicionado à venda da plataforma que faz a gestão dos ativos, a Algebra Capital, e os valores oferecidos pela servicer ficam aquém do pretendido pelos acionistas, indica fonte conhecedora do processo.

Como os candidatos que estão na fase final do processo de venda já têm services, os valores oferecidos pela plataforma têm sido baixos face às expectativas. Esta será a razão pela qual o negócio que arrancou em outubro ainda não está concluído.

Como o ECO tinha noticiado, o consórcio da Cerberus, Intrum e Finsolutia, da Carval e Whitestar e o fundo LCM foram os selecionados para a fase de propostas vinculativas.