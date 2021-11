Venda de malparado triplica em Portugal, mas mantém-se em níveis pré-pandemia

"Depois do travão a fundo imposto pela pandemia em 2020, a transação de portfólios de crédito malparado (na sigla inglesa, Non-Performing Loans, NPL) acelera em Portugal, estimando-se a conclusão de operações no valor de 3.500 milhões de euros em 2021, considerando os negócios já concluídos e os processos atualmente ativos e com conclusão prevista até final do ano", conclui o estudo "Investing in NPL in Iberia".

Este valor compara com os mil milhões de euros que foram transacionados no final de 2020, ficando, ainda assim, 56% abaixo dos 8 mil milhões de euros registados em 2019, antes da pandemia de covid-19."Não temos dúvidas que a atividade transacional de carteiras de malparado irá aumentar de forma sustentada em 2022 quer em Portugal quer em Espanha, confirmando que este é um setor que continua a atrair investidores", afirma Nelson Rêgo, CEO da Prime Yield, citado em comunicado.